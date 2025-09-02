🍷 С 2 сентября 2025 поменялся порядок лицензирования розничной продажи алкоголя

Теперь нужно платить госпошлину с каждой точки, но и при нарушениях аннулируют лицензию только по конкретному объекту.

С 2 сентября аннулировать лицензии на розничную продажу алкоголя при выявлении нарушений будут только для тех магазинов или кафе, где эти нарушения обнаружили. Например, если продают спиртное по цене ниже минимальной. Изменения внесены законом от 31.07.2025 № 274-ФЗ.

До этого лицензию отбирали для всех объектов, указанных в разрешении на продажу, даже если нарушение было только на одном из них.

Кроме того, с 31 августа 2025 года лицензии на розничную продажу алкоголя выдают по каждому отдельному объекту торговли и общепита.

Для объектов в сельской местности стоимость годового разрешения составляет 20 тыс. руб., для остальных – 65 тыс.

Такой же размер госпошлины придется заплатить при переоформлении лицензии в связи с увеличением объектов торговли. Эти нормы введены законом от 31.07.2025 № 275-ФЗ.