⏳ До 3 сентября нужно отправить уведомление по НДФЛ

Необходимо представить в налоговый орган уведомление по единому налоговому платежу (ЕНП) за период с 23 по 31 августа 2025 года.

Компании и ИП – налоговые агенты до 3 сентября включительно должны отправить в налоговую уведомление по НДФЛ, напоминает УФНС.

Отчитаться нужно за отчетный период с 23 по 31 августа включительно текущего года.

Срок уплаты налога за этот период – не позднее 5 сентября.

Если в отчетном периоде НДФЛ не начисляли и не удерживали – уведомление отправлять не нужно.

