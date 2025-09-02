Кабмин хочет оставить иностранным компаниям только один способ встать на налоговый учет

Иностранные компании смогут встать на налоговый учет через банки, в которых открывают счета, а не напрямую в налоговых органах.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому у иностранных организаций останется только один способ постановки на учет в налоговом органе. Это будет можно сделать при открытии счета через банки.

«Законопроектом исключается необходимость представления иностранной организацией заявления и иных документов в налоговые органы в целях постановки на учет такой организации в связи с открытием такой организацией счета в банке», — сказано в пояснительной записке.

Банк будет должен отправить заявление в налоговую, которая в течение пяти дней обязана прислать электронную выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков для передачи клиенту.

Кабмин считает, что новый проект упростит процедуру регистрации иностранного бизнеса, поскольку больше не придется дополнительно обращаться в налоговую, чтобы встать на учет.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 270 дней после официальной публикации.