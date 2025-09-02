🛠 С 01.09.2025 автосервисы могут работать без книги отзывов и предложений

С 1 сентября 2025 года вступили в силу новые правила оказания услуг техобслуживания (ТО) и ремонта автомобилей.

Правила оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в России изменились: с 1 сентября вступило в силу постановление Правительства от 29 мая 2025 г. № 780. Новые правила будут действовать до 1 сентября 2031 года.

В документе предусмотрена возможность заключения договора через сайт или приложение.

Держать в автосервисах бумажную книгу отзывов и предложений больше не нужно.

Также в договоре между клиентом и СТО больше нет требования писать цену автомобиля, «определяемую по соглашению сторон».

В новых правилах предусмотрено, что ущерб, нанесенный при оказании услуг, подлежит возмещению в порядке, установленном законодательством, в том числе законом о защите прав потребителей. Раньше было указано, что в случае повреждения автомобиля или запчастей исполнитель должен предоставить клиенту машину или запчасти аналогичного качества или возместить их стоимость в двойном размере.

Неизменной осталась обязанность автосервисов информировать клиентов о перечне услуг, ценах, гарантийных сроках, о том, какой именно мастер будет проводить работы, и о возможных льготах.

Качество оказываемых услуг должно соответствовать условиям договора или требованиям, «обычно предъявляемым к качеству услуг такого рода».

Эти правила распространяются и на ТО и ремонт мотоциклов, мотороллеров, прицепов и полуприцепов к ним и их составных частей.