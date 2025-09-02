Центробанк: в 2026 году ключевая ставка может снизиться до 10,5%

В Банке России дали прогноз, какой будет ключевая ставка в 2026-2028 годах и при каких условиях.

Если экономика начнет развиваться по дезинфляционному сценарию, то Центробанк будет готов установить в 2026 году ключевую ставку в диапазоне 10,5-11,5% годовых.

Для этого нужно, чтобы в условиях дефицита кадров компании больше денег вкладывали в трудовые ресурсы, эффективно осваивали инвестиции, чтобы нарастить предложения товаров и услуг. В дезинфляционном сценарии увеличение зарплат не окажет сильного влияния на рост инфляции благодаря производительности труда. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Также регулятор рассматривает базовый сценарий, при котором ключевая ставка в 2026 году будет на уровне 12-13% годовых.

Для него характерна трансформация экономики с ориентацией на внутренний спрос, замедление темпа роста ВВП в 2025-2026 годах, а в 2027 году — переход к сбалансированному росту. Доходы продолжат расти, что поддержит потребительский спрос. Бюджетная политика нормализуется за счет возврата к формированию расходов в соответствии с долгосрочными параметрами.

В сценарии «Рисковый» Центробанк ожидает значительное ухудшение внешних условий в 2026 году, что негативно повлияет на российскую экономику и приведет к ускорению инфляции. Это потребует проведения более жесткой ДКП, чем в базовом сценарии. В этом случае ключевая ставка в 2026 году будет 16-18%.

Если внутренний спрос превысит предложение, то регулятор запустит «Проинфляционный» сценарий, при котором ключевая ставка в 2026 году будет в диапазоне 14-16%. Центробанку понадобится дольше проводить жесткую ДКТ, чтобы вернуть инфляцию к целевым значениям.

Недавно заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин заявил, что Банку России достаточно достигнутой жесткости ДКП.