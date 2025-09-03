💰 Деньги делают мужчин более привлекательными, считают 42% россиян

Исследование ВЦИОМ показало, что такой точки зрения придерживаются как раз сами мужчины.

Финансовое благополучие и в целом наличие денег делает мужчину более привлекательным, полагают 42% россиян. Это следует из результатов исследования Аналитического центра ВЦИОМ, всероссийский телефонный опрос провели 7 августа, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.

«Деньги по-прежнему играют важную роль в оценке привлекательности мужчин. Четверо из десяти россиян уверены: чем больше у мужчины денег, тем он привлекательнее. Однако есть заметные расхождения между самоощущением мужчин и ожиданиями женщин», — заявляют аналитики центра.

Так, мужчины соглашаются с этим тезисом чаще (особенно молодые миллениалы, 1992-2000 г. р.). Для них деньги по-прежнему остаются символом статуса, мужественности. А вот женщины (по крайней мере, на словах) чаще отрицают связь между привлекательностью мужчины и финансовым благополучием.

«Причем чем старше женщины, тем реже они соглашаются с данным тезисом, чего нельзя сказать о самих мужчинах. В итоге для мужчин деньги остаются символом интереса для противоположного пола в любом возрасте, а для женщин финансовое благосостояние потенциального партнера имеет значение только пока они сами молоды», — отметил ВЦИОМ.

Опрос также показал, что 48% россиян считают нормальным стремление женщин искать обеспеченного партнера (так считают жители крупных городов и россияне с высоким уровнем дохода). И лишь 6% опрошенных прекращали отношения по причине «безденежья» партнера. При этом женщины в большинстве случаев (две трети) говорят о готовности начать отношения с партнером, который зарабатывает меньше.