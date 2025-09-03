👍 Отпуск может быть разделен на любое количество частей, если все согласны

Одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска должна быть не меньше 14 дней, а остальное работник и работодатель могут распределять по соглашению между ними.

Минтруд ответил, можно ли дать работнику один день в счет отпуска, причем на следующий день после обращения. Также спросили, как платить отпускные, если срок их выплаты в этом случае не соблюдается.

В письме от 17.07.2025 № 14-6/В-887 Минтруд сослался на ч. 1 ст. 125 ТК, которая разрешает делить ежегодный оплачиваемый отпуск на части. Но хотя бы одна из них должна быть не менее 14 календарных дней.

Но на сколько частей можно делить отпуск – закон не устанавливает. Поэтому оставшиеся дни отпуска можно разделить на любое количество частей, если работник и работодатель достигнут соглашения по этому вопросу.

Также Минтруд считает, что если работодатель согласен, отпуск или его часть можно дать работнику по его просьбе в сроки, не предусмотренные графиком отпусков, и на количество дней, необходимое работнику.