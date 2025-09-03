🍇 Депутаты предлагают поддержать винный туризм

Выделение земельных участков под объекты сельского туризма и винодельческие предприятия хотят упростить.

Процесс изменения категории земель для создания винодельческих предприятий и инфраструктуры сельского туризма предложили упростить. Такой законопроект внесли в Госдуму 3 сентября 2025 года.

Депутаты указали, что сейчас в РФ насчитывается более 300 виноделен, 80% из которых расположены в Краснодарском крае и Крыму.

«Но только в 25 винодельнях или 15% от их общего числа производство превращено в том числе в часть культурного маршрута», — отмечается в пояснительной записке.

Расширение винного туризма сдерживается законодательными ограничениями, считают авторы инициативы. Поэтому для стабильного развития виноградо-винодельческой отрасли предлагается закрепить возможность комплексного освоения земель — от выращивания винограда до предоставления услуг сельского туризма.

Для этого предлагается упростить порядок перевода участков с/х назначения, не занятых угодьями и включенных в реестр виноградопригодных земель, под размещение объектов сельского туризма и винодельческих предприятий.

Полномочия по согласованию планировки территорий предполагается дать Минсельхозу.

Если закон примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.

