Бизнес-поездки в Китай после введения безвизового режима станут популярнее в 1,5 раза

Поисковых запросов на авиабилеты в Китай стало в два раза больше, а общий спрос может вырасти на 30-40%.

Популярность бизнес-поездок в Китай после введения безвизового режима может увеличиться в 1,5 раза, считают аналитики Точка Банка.

Так, уже выросло в два раза число поисковых запросов на авиабилеты и проживание в Китае. Общий спрос может вырасти на 30-40 %, считает Ассоциация туристических агрегаторов (АТАГ).

Количество деловых поездок россиян в Китай и так росло: в 2023 году таких поездок было 734 тыс., а в 2024 году – уже 1,6 млн.

«Когда заработает безвизовый режим, увеличится число предпринимателей, которые поедут в Китай, чтобы походить по фабрикам, познакомиться с производителями и найти новых поставщиков. Мы прогнозируем, что спрос на бизнес-поездки в Китай вырастет в полтора раза», — заявил эксперт Точка Банка.

Лично ищут поставщиков в Китае чаще всего владельцы собственных брендов, которые хотят удешевить производство. Они находят фабрики для контрактного производства, могут контролировать процесс и оперативно вносить изменения.

Важным событием в этом контексте станет Кантонская ярмарка, которая пройдет в октябре 2025. Это одна из крупнейших площадок, где предприниматели находят партнеров и заключают сделки.