Как заполнить трудовые книжки, если компания присоединяется к другой: Роструд уточнил
На сайте Онлайнинспекции.рф спросили, какие записи нужно делать в трудовых книжках сотрудников при реорганизации. Организация А реорганизуется путем присоединения к организации Б.
«В трудовых книжках работников организации Б указывать ничего не нужно.
В трудовых книжках работников организации А следует сделать запись примерно следующего содержания:
«Общество с ограниченной ответственностью “А” (ООО “А”) с такого-то числа реорганизовано путем присоединения к обществу с ограниченной ответственностью “Б” (ООО “Б”)», — ответил Роструд.
Порядок внесения в трудовые книжки записи об изменении сведений о работодателе в связи с реорганизацией законом не регламентирован, уточнило ведомство.
Но порядок, утвержденный приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н, предусматривает, что в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки в виде заголовка указывается полное наименование организации и сокращенное – при его наличии.
