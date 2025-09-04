Как заполнить трудовые книжки, если компания присоединяется к другой: Роструд уточнил

При реорганизации в форме присоединения запись нужно делать в трудовых книжках работников присоединяемой организации.

На сайте Онлайнинспекции.рф спросили, какие записи нужно делать в трудовых книжках сотрудников при реорганизации. Организация А реорганизуется путем присоединения к организации Б.

«В трудовых книжках работников организации Б указывать ничего не нужно. В трудовых книжках работников организации А следует сделать запись примерно следующего содержания: «Общество с ограниченной ответственностью “А” (ООО “А”) с такого-то числа реорганизовано путем присоединения к обществу с ограниченной ответственностью “Б” (ООО “Б”)», — ответил Роструд.

Порядок внесения в трудовые книжки записи об изменении сведений о работодателе в связи с реорганизацией законом не регламентирован, уточнило ведомство.

Но порядок, утвержденный приказом Минтруда от 19.05.2021 № 320н, предусматривает, что в графе 3 раздела «Сведения о работе» трудовой книжки в виде заголовка указывается полное наименование организации и сокращенное – при его наличии.