В РСПП уверены, что Центробанк опустит ключевую ставку до 17-16% уже в сентябре 2025 года

Глава РСПП Александр Шохин ждет, что ключевую ставку снизят «либо на 100, либо на 200 базисных пунктов».

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что Банк России уже 12 сентября 2025 года примет решение снизить ключевую ставку «либо на 100, либо на 200 базисных пунктов». Сейчас ключевая ставка — 18% годовых, а в РСПП ожидают 17-16%.

Также Шохин добавил, что снижение ключевой ставки позволит восстановить финансирование проектов, которые приостановили из-за отсутствия денег и роста ставок. Об этом пишет «Коммерсант».

Подобного мнения о снижении ключевой ставки придерживается глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он объяснил, что снижение будет «аккуратным» из-за разнонаправленного движения цен.

Недавно мы писали, что глава Сбера Герман Греф ожидает ключевую ставку 14% под конец 2025 года.