Единовременная выплата к отпуску не входит в расчет среднего заработка

Он пояснил, нужно ли учитывать по новым правилам, действующим с 01.09.2025, при расчете среднего заработка единовременную выплату к отпуску.

Учитывать ее не нужно, указало ведомство.

Согласно положению о порядке расчета средней зарплаты, утвержденному постановлением Правительства от 24.04.2025 № 540, для расчета среднего заработка учитывают все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат у работодателя независимо от источников этих выплат (п. 2 Положения).

И не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате труда – материальная помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие (п. 3 Положения).

