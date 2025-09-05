❔ «Как ИП на НПД перевести доход на брокерский счет более 35% без блокировки?» — обсуждают на форуме «Клерка»
На форуме Клерк.Сообщество пользователь «AntonBs» озвучил проблему:
«ИП на НПД (Сбербанк). Хочу часть дохода, полученного на счет ИП, перевести на брокерский счет для покупки ценных бумаг. У брокера указано: пополнять счет может только его владелец — переводы со счетов третьих лиц запрещены. При этом банк рекомендует не выводить на карту физлица более 35% от поступивших средств — иначе возможна блокировка. Как лучше перевести доход (более 35%) с ИП на брокерский счет без риска блокировки?»
Экспертные рекомендации
1. Прямая схема — «ИП → брокер»: неработающая
Большинство брокеров отклоняют пополнение со счета ИП, даже если это ваш личный счет. Такие переводы считаются от «третьих лиц».
2. Безопасная схема перевода
Уплатите налог НПД с дохода, поступившего на счет ИП.
Переведите средства с расчетного счета ИП на свой личный (физлицо) счет с четким назначением:
«Перевод собственных средств предпринимателя. Не зарплата».
Далее пополняйте брокерский счет уже со своей личной карты или счета.
3. Почему «порог 35%» — миф
Этот порог существует не в законе, а в частных банковских фильтрах финмониторинга. Проблема не в процентах, а в отсутствии документов, подтверждающих легальность перевода.
4. Документация — ключ к спокойствию
Храните договоры, акты, чеки «Мой налог», банковские выписки. Документы помогут избежать блокировок по 115-ФЗ и подтвердить происхождение средств. Полезные примеры оформлений и объяснения — в статье на «Клерке» «Как ИП переводить деньги себе на карту».
5. Инвестиционные доходы — вне НПД
Дивиденды, купоны и прибыль от сделок не облагаются налогом по НПД, их облагают НДФЛ (13/15%) — налог удержит сам брокер.
Начать дискуссию