❔ «Как ИП на НПД перевести доход на брокерский счет более 35% без блокировки?» — обсуждают на форуме «Клерка»

Многие самозанятые и ИП на НПД задумываются об инвестициях. Но у брокеров жесткое правило: пополнять счет может только его владелец, а перевод со счета ИП часто считается «третьим лицом». Добавим к этому банковские лимиты и риск блокировки при выводе средств — и вопрос «как перевести деньги без проблем» становится очень актуальным.

На форуме Клерк.Сообщество пользователь «AntonBs» озвучил проблему:

«ИП на НПД (Сбербанк). Хочу часть дохода, полученного на счет ИП, перевести на брокерский счет для покупки ценных бумаг. У брокера указано: пополнять счет может только его владелец — переводы со счетов третьих лиц запрещены. При этом банк рекомендует не выводить на карту физлица более 35% от поступивших средств — иначе возможна блокировка. Как лучше перевести доход (более 35%) с ИП на брокерский счет без риска блокировки?» Источник

Экспертные рекомендации

1. Прямая схема — «ИП → брокер»: неработающая

Большинство брокеров отклоняют пополнение со счета ИП, даже если это ваш личный счет. Такие переводы считаются от «третьих лиц».

2. Безопасная схема перевода Уплатите налог НПД с дохода, поступившего на счет ИП. Переведите средства с расчетного счета ИП на свой личный (физлицо) счет с четким назначением:

«Перевод собственных средств предпринимателя. Не зарплата». Далее пополняйте брокерский счет уже со своей личной карты или счета.

3. Почему «порог 35%» — миф

Этот порог существует не в законе, а в частных банковских фильтрах финмониторинга. Проблема не в процентах, а в отсутствии документов, подтверждающих легальность перевода.

4. Документация — ключ к спокойствию

Храните договоры, акты, чеки «Мой налог», банковские выписки. Документы помогут избежать блокировок по 115-ФЗ и подтвердить происхождение средств. Полезные примеры оформлений и объяснения — в статье на «Клерке» «Как ИП переводить деньги себе на карту».

5. Инвестиционные доходы — вне НПД

Дивиденды, купоны и прибыль от сделок не облагаются налогом по НПД, их облагают НДФЛ (13/15%) — налог удержит сам брокер.