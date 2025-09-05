Переплаченный НДФЛ можно вернуть и после увольнения

Переплату по НДФЛ вернет налоговый агент, а если его нет – можно подать заявление в налоговую.

Излишне удержанную налоговым агентом сумму НДФЛ вернут на основании письменного заявления налогоплательщика, сообщает региональное УФНС. Возврат проведет налоговый агент: в безналичной форме на счет в банке, указанный в заявлении.

Если суммы налога к уплате в бюджет недостаточно для возврата, налоговый агент в течение 10 дней сам отправляет в свою налоговую заявление на возврат излишне удержанного налога. Также он прикладывает выписку из регистра налогового учета за соответствующий период и документы, подтверждающие излишнее удержание и уплату НДФЛ.

Если налогового агента нет, например, человек уволился, можно самостоятельно подать в налоговую заявление вместе с декларацией (3-НДФЛ) по окончании налогового периода.

Прекращение трудовых отношений между налогоплательщиком и компанией-источником выплаты доходов, с которых налог был излишне удержан налог, не влияет на порядок применения норм ст. 231 НК, — подчеркнула замначальника отдела камерального контроля НДФЛ и страховых взносов № 1 УФНС по Смоленской области Марина Буравова.