❕ Продлили сроки уплаты НДС для общепита, который потерял право на освобождение с 1 января 2025

Общепит, сумма доходов которого в 2024 году была больше 2 млрд руб. но меньше 3 млрд, должен заплатить НДС за I-III кварталы 2025 года. Срок уплаты для них продлили до 1 декабря 2025.

Кабмин продлил сроки уплаты НДС для организаций общепита, которые потеряли право на освобождение от НДС с 1 января 2025. Постановление от 02.09.2025 № 1351 опубликовано на портале правовой информации.

Законом от 23.07.2025 № 227-ФЗ увеличили с 2 млрд до 3 млрд сумму доходов общепита, освобождаемых от НДС. Изменения вступят в силу с 1 октября 2025 года.

То есть компании общепита, доходы которых в 2024 году превысили 2 млрд рублей, но не превысили 3 млрд, могут с 1 октября применять освобождение от НДС, но должны заплатить налог за первые три квартала 2025 года.

Теперь для них продлили срок уплаты НДС за эти три квартала – до 1 декабря 2025 года. При этом должны соблюдаться все условия:

налогоплательщик оказывает услуги общепита, код ОКВЭД в ЕГРЮЛ на 1 января 2025 года был 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» (включая коды подклассов, групп, подгрупп и видов этого класса);

сумма доходов за 2024 год в совокупности составила от 2 до 3 млрд рублей;

налогоплательщик соблюдал за 2024 год условия, предусмотренные абз. 7 и 8 подп. 38 п. 3 ст. 149 НК: 70% — доходы от общепита, средняя зарплата работников не ниже региональной среднеотраслевой;

налогоплательщик подал декларации по НДС за I или II кварталы позднее установленных сроков либо представил уточненные декларации по НДС за I и/или II кварталы 2025 года.

Льготой можно воспользоваться в отношении суммы НДС, подлежащей:

уплате на основании данных декларации, представленной позднее установленных сроков ;

доплате по уточненной декларации за I и/или II кварталы 2025 года.

Также такие компании в 2025 году освобождаются от штрафа за несвоевременное представление деклараций по НДС за I и II кварталы 2025 года.

Чтобы заплатить налог до 1 декабря, нужно отправить в налоговую уведомление.