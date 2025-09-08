У банков могут отобрать сверхприбыли

Слуцкий предлагает перенаправить сверхдоходы банков в области, где не хватает финансирования.

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо главе кабмина Михаилу Мишустину и председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с предложением перераспределить сверхприбыли банков в пользу бюджета.

«Нужно срочно перенацелить сверхприбыли банковского сектора в пользу госбюджета по аналогии со спецрежимами, действующими в нефтегазовой отрасли», — написал Слуцкий.

Он считает, что государство само создало для банков «тепличные условия» — высокие ключевые ставки, ограниченный доступ к иностранному капиталу, поддержку ликвидности и снижение конкуренции на рынке.

А предложенный механизм поможет перераспределить ресурсы в те области, где на сейчас не хватает финансирования.

По данным ЦБ, по итогам 2024 года российские банки заработали 3,8 трлн руб. А за январь-июль 2025 года – еще 2,1 триллиона руб., уточнил Слуцкий.