Работодатель не обязан оплачивать вахтовику дорогу домой, но может это сделать

Работников нужно доставить от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно. Остальное – на усмотрение компании.

Роструд спросили, обязан ли работодатель оплатить сотруднику, работающим вахтовым методом, проезд до места проживания при увольнении.

«Работодатель обязан оплачивать только доставку от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно. Компенсирование расходов на оплату стоимости проезда работника от места жительства до места нахождения работодателя или пункта сбора является правом, а не обязанностью работодателя», — ответило ведомство.

Это предусмотрено в ст. 302 ТК: доставка работающих вахтовым методом от места нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно идет за счет средств работодателя.

То есть и при увольнении работодатель должен оплатить доставку от места выполнения работы до места нахождения работодателя или пункта сбора. А компенсация расходов на оплату проезда работника домой – это право, а не обязанность работодателя.