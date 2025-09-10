В августе 2025 года россияне набрали кредитов почти на 1 трлн рублей

На фоне снижения ЦБ ключевой ставки россияне стали брать больше кредитов. Динамика выросла по всем сегментам кредитования.

Российские банки в августе 2025 года выдали кредиты на 949 млрд рублей. По сравнению с июлем 2025 года объем выдачи вырос на 8,7% или на 75,6 млрд рублей.

Это связано с тем, что Центробанк начал цикл снижения ставок. Первое смягчение было в начале июня, когда регулятор снизил ключевую ставку с 22% до 20% годовых. Второй раз это произошло в конце июля — с 20% до 18%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на оценку консалтинговой компании Frank RG.

«Снижение ключевой ставки в июне и июле (суммарно на 3,0 п. п.) подтолкнуло рынок кредитования. Банки начали уменьшать ставки по всем типам займов. Но текущие темпы роста не взрывные, а осторожные», — сказал аналитик Brobank.ru Юрий Исаев.

В августе 2025 года заметный рост показал сегмент ипотечного кредитования, он вырос за месяц на 10,8%. Россияне получили 392,5 млрд рублей на покупку квартиры. Средний размер выдаваемого кредита начал расти после двух месяцев снижения и составил 4,9 млн рублей. В количественном выражении банки выдали на 8,9% больше ипотек или на 80 тыс. кредитов.

Рынок автокредитования в августе 2025 вырос на 10,2% к июлю 2025 года, до 173,4 млрд рублей. Средний чек растет шестой месяц подряд и в августе увеличился до 1,45 млн рублей.

В сегменте кредитов наличными также заметили рост на 5,6%, до 357 млрд рублей. Банки выдали на 3,3% больше кредитов по сравнению с июлем 2025 года. Средний объем вырос на 2,2%, до 191 тыс. рублей.