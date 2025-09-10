Госкомпании впервые за семь лет стали меньше закупаться у МСП

Крупные госкорпорации на 10% снизили объемы закупок у малого и среднего бизнеса. Это объясняют высокой ключевой ставкой: предприятия увеличили расходы на погашение кредитов.

С января по июль 2025 года госкомпании заключили с представителями малого и среднего бизнеса контракты на 4,6 трлн рублей. Это на 10% меньше по сравнению с 2024 годом.

Если в течение семи лет (с 2018 года) суммы закупок госкомпаний у МСП только росли, то сейчас темпы снижаются. Это связывают с рекордно высокой ключевой ставкой, из-за которой у крупных предприятий выросли расходы на выплату кредитов. Около 70% всех корпоративных займов берут под плавающую ставку. Об этом пишут «Известия».

«Сейчас большие предприятия, вместо того чтобы вкладываться в технологии, покупать товары и услуги у малого бизнеса, ежемесячно платят большие деньги банкам. В условиях такой финансовой нагрузки компании действительно меньше покупают», — сказал президент «Опоры России» Александр Калинин.

Также спад в закупках у малого бизнеса может быть связан с увеличением числа несостоявшихся сделок. По данным Минфина, в первом квартале 2025 года их число выросло на 20%, а стоимость — на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Сокращение закупок может привести к снижению конкуренции, росту зависимости от ограниченного круга подрядчиков и к потере гибкости. Есть риск того, что рост инновационного потенциала и занятость в секторе МСП замедлится.

Несмотря на снижение объемов, президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин считает, что по итогам 2025 года показатели будут не сильно ниже прошлогодних.