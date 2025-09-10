Конференция v1.0 09.09 Мобильные
Несчастные случаи на производстве

СФР опубликовал краткий порядок действий работодателя при несчастном случае на производстве

Несчастный случай на производстве — это событие, в результате которого работник получил травму или повреждение здоровья во время исполнения трудовых обязанностей и в других случаях, установленных законом № 125-ФЗ.

Соцфонд подготовил краткий порядок действий работодателя для таких случаев.

Что должен делать работодатель при несчастном случае:

Этап

Что сделать

1

Оказать первую помощь, если нужно – доставить пострадавшего в больницу.

2

Принять меры для предотвращения новых аварий и угроз другим людям

3

Сохранить до начала расследования обстановку на месте происшествия, но только если это не угрожает здоровью и не ведет к аварии или катастрофе. Если сохранить невозможно – зафиксировать обстановку фото, схемами, видео.

4

В течение суток сообщить в е органы, указанные в ст. 228.1 ТК:

  • о легком случае — в отделение СФР;

  • о тяжелом/смертельном/групповом — дополнительно в трудовую инспекцию, прокуратуру, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, профсоюзы. Нужно уведомить родственников. Извещение по форме № 1 из приложения № 2 к приказу Минтруда от 20 апреля 2022 г. № 223н.

5

В течение суток письменно запросить у медучреждения данные о характере и тяжести состояния пострадавшего.

6

Создать комиссию по расследованию и утвердить ее приказом. Включить в нее представителя СФР. Фонд получит извещение о несчастном случае и направит сообщение об участии своего представителя в расследовании.

7

Обеспечить работу комиссии:

  • предоставить помещение, документы, технические средства;

  • обеспечить выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний и других экспертных работ;

  • обеспечить фото- и видеосъемку места несчастного случая и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;

  • обеспечить транспорт, средства связи, средства индивидуальной защиты.

8

После расследования в течении трех календарных дней:

  • выдать экземпляр утвержденного акта о несчастном случае пострадавшему или его представителю (иждивенцу или родственнику в случае смертельного исхода);

  • направить акт и копии материалов расследования в СФР.

9

Хранить акт о несчастном случае на производстве и материалы расследования в течение 45 лет.

А узнать, считается ли производственной травма, которую получил дистанционный работник, можно в нашем разборе.

