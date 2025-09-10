СФР опубликовал краткий порядок действий работодателя при несчастном случае на производстве
Соцфонд подготовил краткий порядок действий работодателя для таких случаев.
Что должен делать работодатель при несчастном случае:
Этап
Что сделать
1
Оказать первую помощь, если нужно – доставить пострадавшего в больницу.
2
Принять меры для предотвращения новых аварий и угроз другим людям
3
Сохранить до начала расследования обстановку на месте происшествия, но только если это не угрожает здоровью и не ведет к аварии или катастрофе. Если сохранить невозможно – зафиксировать обстановку фото, схемами, видео.
4
В течение суток сообщить в е органы, указанные в ст. 228.1 ТК:
5
В течение суток письменно запросить у медучреждения данные о характере и тяжести состояния пострадавшего.
6
Создать комиссию по расследованию и утвердить ее приказом. Включить в нее представителя СФР. Фонд получит извещение о несчастном случае и направит сообщение об участии своего представителя в расследовании.
7
Обеспечить работу комиссии:
8
После расследования в течении трех календарных дней:
9
Хранить акт о несчастном случае на производстве и материалы расследования в течение 45 лет.
А узнать, считается ли производственной травма, которую получил дистанционный работник, можно в нашем разборе.
