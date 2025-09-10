СФР опубликовал краткий порядок действий работодателя при несчастном случае на производстве

Этап Что сделать

1 Оказать первую помощь, если нужно – доставить пострадавшего в больницу.

2 Принять меры для предотвращения новых аварий и угроз другим людям

3 Сохранить до начала расследования обстановку на месте происшествия, но только если это не угрожает здоровью и не ведет к аварии или катастрофе. Если сохранить невозможно – зафиксировать обстановку фото, схемами, видео.

4 В течение суток сообщить в е органы, указанные в ст. 228.1 ТК: о легком случае — в отделение СФР;

о тяжелом/смертельном/групповом — дополнительно в трудовую инспекцию, прокуратуру, органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, профсоюзы. Нужно уведомить родственников. Извещение по форме № 1 из приложения № 2 к приказу Минтруда от 20 апреля 2022 г. № 223н.

5 В течение суток письменно запросить у медучреждения данные о характере и тяжести состояния пострадавшего.

6 Создать комиссию по расследованию и утвердить ее приказом. Включить в нее представителя СФР. Фонд получит извещение о несчастном случае и направит сообщение об участии своего представителя в расследовании.

7 Обеспечить работу комиссии: предоставить помещение, документы, технические средства;

обеспечить выполнение технических расчетов, лабораторных исследований, испытаний и других экспертных работ;

обеспечить фото- и видеосъемку места несчастного случая и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;

обеспечить транспорт, средства связи, средства индивидуальной защиты.

8 После расследования в течении трех календарных дней: выдать экземпляр утвержденного акта о несчастном случае пострадавшему или его представителю (иждивенцу или родственнику в случае смертельного исхода);

направить акт и копии материалов расследования в СФР.