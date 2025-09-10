ФНС: штрафы за неподанные декларации не зависят от отправки потом уточненных

В чате ФНС разобрали ситуацию: физлицо отправило декларацию 3-НДФЛ на 4 месяца позже срока и отразило к уплате сумму налога 100 000 рублей. Его оштрафовали по ст. 119 НК за несдачу отчета: на 20% от суммы, то есть на 20 000.

Но позже человек обнаружил, что занизил сумму к уплате, и нужно заплатить всего 300 000. Налогоплательщик отправил корректировку, а еще до этого заплатил недостающие 200 тысяч и пени за весь период, чтобы не платить штраф по ст. 122 за неполную уплату.

Физлицо спрашивает – получит ли он еще штраф по ст. 119 НК, то есть вместо 20 тыс. будет 60 тыс., или он будет освобожден от ответственности на основании ст. 81 НК, так как сам обнаружил ошибку и подал уточненку.

«Санкции по ст. 119 НК применяются в случае непредставления (несвоевременного представления) декларации и не зависят от факта направления в последующем уточненных деклараций. Сумма штрафа рассчитывается исходя из суммы налога, неуплаченной по установленному НК сроку», — ответили налоговики.

За детальными разъяснениями по вопросу они рекомендовали обратиться в свою налоговую.

