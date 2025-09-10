В 1С:ЗУП начислить премию можно в документе «Премия» и в документе «Начисление зарплаты». Но есть приоритет

Премию учитывают по итогам года, если она начислена за год, предшествующий отпуску, а разовые премии – просто в расчетном периоде.

Трудовым договором гендиректору могут быть предусмотрены премии за выполнение ключевых показателей эффективности.

Такие премии учитываются в периоде их начисления, так же как и оплата труда (п. 4 ст. 272 НК).

Премию учитывают по итогам года, если она начислена за год, предшествующий отпуску или командировке. В этом случае неважно, когда она начислена – в расчетном периоде или после.

Разовые премии учитываются просто в расчетном периоде, если они предусмотрены ЛНА или трудовым договором.

В программе 1С:ЗУП премии можно отразить в документе «Премия» или в документе «Начисление зарплаты» — в зависимости от настроек программы.

Если есть документ «Начисления» — начисление создают в нем. В настройках выплаты указывают, как считается начисление или можно просто внести сумму. Также указать, включается ли в средний заработок, какие налоги начислены на выплату.

