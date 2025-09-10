Безработица и бедность в РФ на рекордно низком уровне – заявление Минтруда в Женеве

Уровень безработицы и бедности в России остается на рекордно низком уровне. Об этом заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.

«Несмотря на беспрецедентное количество санкций, введенных против нашей страны, уровень безработицы в России остается на рекордно низком уровне и одним из самых низких в мире», — сказал Пудов.

Этот показатель неуклонно снижался — с 6,4% в 2020 году до 2,2% в 2025 году, добавил замминистра.

Он подчеркнул, что важнейшей задачей для России остается «повышение доходов граждан и снижение уровня бедности». Так, с начала января МРОТ в очередной раз вырос на 16,6%.

«До введения пособия в 2019 году уровень бедности составлял 12,4%. По результатам прошлого года этот показатель сократился до 7,2%. Это минимальная величина за историю наблюдений», — уточнил чиновник.

Об этом он рассказал на сессии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП) в Женеве.