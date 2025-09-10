Если ИП, освобожденный от уплаты страховых взносов, получил доход – нужно подать заявление с новым сроком

ФНС разъяснила, что делать, если ИП написал заявление на освобождение от фиксированных страховых взносов, но получил доход.

ИП – продавец на маркетплейсе ушла в отпуск по уходу за ребенком и написала заявление об освобождении от уплаты взносов. Но в это время на площадке у нее продался один товар, после чего личный кабинет на маркетплейсе был ею заблокирован для продаж. Теперь ИП спрашивает – можно ли ей быть в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет или отпуск будет прерван.

Налогоплательщик может получить освобождение от уплаты страховых взносов на период ухода за ребенком до полутора лет, если в этот период он не ведет предпринимательскую деятельность. Отсутствие ведения деятельности подтверждается налоговой отчетностью.

Список документов, подтверждающих право на освобождение от взносов, есть в письме ФНС от 09.12.2024 № БС-4-11/13952@. В данном случае нужна копия свидетельства о рождении ребенка.

«В случае получения дохода плательщик составляет заявление об освобождении от уплаты страховых взносов со скорректированным сроком получения дохода (до получения дохода либо после)», — ответили налоговики в чате ФНС.

А по вопросу возможности нахождения в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет представители ФНС рекомендуют обратиться в СФР.