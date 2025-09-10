Россия либерализирует визовый режим для иностранцев. Но только для некоторых

Россия рассматривает возможности для либерализации визового режима для иностранцев. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

«Наша страна продолжит рассматривать все пути для либерализации визового режима с иностранными партнерами. Мы большое внимание уделяем, помимо Китая, странам Персидского залива, видим, как растет турпоток из Саудовской Аравии, из ОАЭ, это действительно рост в пять-шесть раз по сравнению с тем, что было два года назад. Видим, как растет турпоток из Юго-Восточной Азии, Малайзии, Индонезии. У нас база низкая была с ними, по 2-3 тыс. человек въезжали, но сейчас это уже совсем другие цифры, в год 10-12 тыс.», — рассказал Кондратьев.

Он добавил, что в России создаются возможности для расчетов иностранцев, чтобы они могли пользоваться в РФ платежными инструментами.

В частности, речь идет о проекте «Карта туриста». Первые карты уже выдали гражданам Малайзии. Минэкономики продвигает проект и ищет туроператоров в Малайзии, Индонезии, странах Персидского залива, которые готовы заключать точечные контракты с российскими банками, выпускающими такие карты, отметил чиновник.