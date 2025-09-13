Premium 12.09 Десктоп мобильная Б
Работодатели рассказали о ценностях разных поколений сотрудников и причинах конфликтов между ними

У представителей разных поколений работников наблюдаются разные ценности в работе. Это часто становится причиной недопонимания внутри команд.

Русская Школа Управления (РШУ) провела опрос среди руководителей и HR-специалистов, чтобы выяснить, какие ценности они видят у сотрудников разных поколений. Пресс-релиз есть у «Клерка».

Вид поколения

Мнение/оценка работодателей

Поколение Z (до 27 лет)

Отличается высоким уровнем амбиций: 76% респондентов отметили стремление зумеров к быстрому карьерному росту. Для них также важны свобода и самостоятельность (70%) и постоянные изменения, инновационность (65%).

Вместе с тем они меньше других думают о финансовой стабильности (41%) и почти не связывают себя с ценностью авторитета и статуса (20%).

Миллениалы (28–43 года)

Более прагматичны: большинство руководителей связывают их с ориентацией на стабильный доход (73%). Также они чаще других стремятся к балансу между работой и личной жизнью (63%) и поиску смысла и причастности в профессии (60%).

При этом для них остаются значимыми авторитет и статус (54%), а также карьерные амбиции (46%).

Поколение X (44–59 лет)

Во многом ориентировано на традиционные ценности. На первом месте — финансовая стабильность (71%) и статус (57%). Значимость быстрого карьерного роста или инновационного подхода к работе в этой группе заметно ниже: их отметили всего 12% и 9% респондентов соответственно.

Бэби-бумеры (60 лет и старше)

Приоритеты еще более смещены в сторону безопасности: почти половина (44%) ценит именно стабильный доход, треть — авторитет и статус (31%). А такие ценности, как быстрый рост (5%) и инновации (3%), практически не играют роли в их профессиональной мотивации.

Чаще всего, по словам руководителей, недопонимания связаны с разными подходами:

  • к уровню самостоятельности (63%);

  • рабочему времени и графику (59%);

  • обратной связи и критике (58%);

  • способам и тону коммуникации (55%);

  • карьерному росту (45%);

  • скорости принятия решений (44%);

  • обучению и развитию (29%).

«В одном офисе могут встретиться четыре поколения сотрудников — от бэби-бумеров до зетов. Каждый приходит со своими ценностями и ожиданиями: молодежь ищет свободу и быстрый рост, миллениалы — баланс и смысл, а старшие поколения — стабильность и статус. Для работодателей это не просто вызов, а необходимость выстраивать новую управленческую культуру, где разные ценности должны сосуществовать и усиливать друг друга. Поэтому руководитель и HR часто становятся “переводчиками” между поколениями», — объясняет Анастасия Боровская, директор РШУ.

Лишь 10% заявили, что в их командах нет конфликтов, связанных с разницей поколений.

