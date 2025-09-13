Работодатели рассказали о ценностях разных поколений сотрудников и причинах конфликтов между ними
Русская Школа Управления (РШУ) провела опрос среди руководителей и HR-специалистов, чтобы выяснить, какие ценности они видят у сотрудников разных поколений. Пресс-релиз есть у «Клерка».
Вид поколения
Мнение/оценка работодателей
Поколение Z (до 27 лет)
Отличается высоким уровнем амбиций: 76% респондентов отметили стремление зумеров к быстрому карьерному росту. Для них также важны свобода и самостоятельность (70%) и постоянные изменения, инновационность (65%).
Вместе с тем они меньше других думают о финансовой стабильности (41%) и почти не связывают себя с ценностью авторитета и статуса (20%).
Миллениалы (28–43 года)
Более прагматичны: большинство руководителей связывают их с ориентацией на стабильный доход (73%). Также они чаще других стремятся к балансу между работой и личной жизнью (63%) и поиску смысла и причастности в профессии (60%).
При этом для них остаются значимыми авторитет и статус (54%), а также карьерные амбиции (46%).
Поколение X (44–59 лет)
Во многом ориентировано на традиционные ценности. На первом месте — финансовая стабильность (71%) и статус (57%). Значимость быстрого карьерного роста или инновационного подхода к работе в этой группе заметно ниже: их отметили всего 12% и 9% респондентов соответственно.
Бэби-бумеры (60 лет и старше)
Приоритеты еще более смещены в сторону безопасности: почти половина (44%) ценит именно стабильный доход, треть — авторитет и статус (31%). А такие ценности, как быстрый рост (5%) и инновации (3%), практически не играют роли в их профессиональной мотивации.
Чаще всего, по словам руководителей, недопонимания связаны с разными подходами:
к уровню самостоятельности (63%);
рабочему времени и графику (59%);
обратной связи и критике (58%);
способам и тону коммуникации (55%);
карьерному росту (45%);
скорости принятия решений (44%);
обучению и развитию (29%).
«В одном офисе могут встретиться четыре поколения сотрудников — от бэби-бумеров до зетов. Каждый приходит со своими ценностями и ожиданиями: молодежь ищет свободу и быстрый рост, миллениалы — баланс и смысл, а старшие поколения — стабильность и статус. Для работодателей это не просто вызов, а необходимость выстраивать новую управленческую культуру, где разные ценности должны сосуществовать и усиливать друг друга. Поэтому руководитель и HR часто становятся “переводчиками” между поколениями», — объясняет Анастасия Боровская, директор РШУ.
Лишь 10% заявили, что в их командах нет конфликтов, связанных с разницей поколений.
