Работодатели рассказали о ценностях разных поколений сотрудников и причинах конфликтов между ними

Отличается высоким уровнем амбиций: 76% респондентов отметили стремление зумеров к быстрому карьерному росту. Для них также важны свобода и самостоятельность (70%) и постоянные изменения, инновационность (65%).

Вместе с тем они меньше других думают о финансовой стабильности (41%) и почти не связывают себя с ценностью авторитета и статуса (20%).