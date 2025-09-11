Повышенную пенсию смогут назначать раньше

Депутаты предлагают снизить с 80 до 70 лет возраст, с которого положены повышенные фиксированные выплаты к пенсии.

Депутаты подготовили законопроект о снижении с 80 до 70 лет возраста, с которого появляется право на повышенные фиксированные выплаты к страховой пенсии. В ближайшее время документ внесут в Госдуму.

Изменения предлагается внести в закон о страховых пенсиях.

Сейчас людям, достигшим 80 лет, или инвалидам I группы установлено повышение на 100% фиксированной страховой пенсии по старости и страховой пенсии по инвалидности.

Предлагается повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости добавлять дифференцированно:

в 70 лет – на 100%;

в 80 лет или инвалидам I группы – на 200%.

Инвалидам I группы предлагается также повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по инвалидности до 200%.

«Значительная часть наших пожилых граждан просто не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. А ведь уже в 70-летнем возрасте у многих наших пенсионеров возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и на посторонний уход», — рассказал один из авторов законопроекта депутат Ярослав Нилов.

Депутат Дмитрий Гусев добавил, что право на повышенные выплаты по пенсиям наступает только в 80 лет, но многие россияне до этого возраста не доживают.

Кто может получить и в каком размере накопительную часть пенсии, мы разбирали здесь.