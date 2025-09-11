На организованных торгах могут разрешить заключать договоры займа ценных бумаг

Заключение, прекращение и исполнение договора займа ценных бумаг будет подтверждать отчет клиринговой организации. Отдельно составлять договоры не нужно.

10 сентября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому участники финансового рынка смогут на организованных торгах заключать договоры займа ценных бумаг с квалифицированным контрагентом.

По итогам заключения таких соглашений будут осуществлять клиринг (безналичный расчет).

«Реализация предлагаемых законопроектом изменений позволит расширить линейку доступных участникам финансового рынка инструментов для управления своей ликвидностью. Использование договоров займа ценных бумаг наряду с договорами репо и договорами банковского вклада (депозита) поможет участникам рынка в полной мере задействовать сервисы, связанные с проведением организованных торгов, клирингом и расчетами по итогам клиринга», — сказано в пояснительной записке.

В проекте сказано, что при заключении договора займа ценных бумаг не нужно составлять один документ с подписями сторон. Свидетельствовать о заключении, прекращении и исполнении договора будут отчеты клиринговой организации.

Если законопроект примут, он вступит в силу со дня официального опубликования.