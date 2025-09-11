Депутаты хотят платить пенсионерам надбавки и повышенную пенсию с 70 лет, а не 80, как сейчас
11 сентября 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому пенсионеры начнут получать надбавку с 70 лет.
Повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости предлагают установить дифференцированно в зависимости от возраста, а именно:
достигшим возраста 70 лет — на 100%;
достигшим возраста 80 лет или инвалидам I группы — на 200%;
достигшим возраста 90 лет — на 300%.
Также инвалидам I группы предлагают повысить фиксированную выплату к страховой пенсии по инвалидности в сумме равной 200%
«Принятие законопроекта позволит повысить уровень и качество жизни граждан, достигших возраста 70 лет и инвалидов I группы, обеспечить возможность удовлетворения ими потребностей в лекарствах и постороннем уходе, а также привет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни», — сказано в пояснительной записке.
Депутаты также отметили, что сейчас право на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и надбавки за уход получают с 80 лет. Тогда как доживают до этого возраста только 24,6% мужчин и 54% женщин, а до 90 лет — лишь 16% мужчин и около 34% женщин.
В случае подписания Президентом закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
