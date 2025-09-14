ФНС: стандартный налоговый вычет можно получить даже если ребенок-студент в академическом отпуске. Есть и другие нюансы

Родители (опекуны, попечители) могут получить стандартный налоговый вычет по НДФЛ за обучение детей.

Региональное УФНС подчеркивает, что вычет распространяется и на учащихся, находящихся в академическом отпуске.

Стандартный вычет дают на детей до 18 лет. Но если совершеннолетний ребенок учится в колледже или вузе на очной форме обучения, то вычет на него можно получать до 24 лет.

Вычет предоставляют за период обучения в организации, ведущей образовательную деятельность.

На 2025 год размеры стандартного вычета:

1 400 рублей — на первого ребенка;

2 800 — на второго;

6 000 — на третьего и каждого последующего;

12 000 рублей — если ребенок инвалидом I и II группы.

Родитель (опекун, попечитель) может получать вычет до месяца, пока его общий доход с начала года не превысит 450 000 рублей.

Для предоставления стандартного вычета на детей нужно подать письменное заявление своему работодателю, приложив соответствующие документы.

А для получения стандартных налоговых вычетов за предыдущие налоговые периоды и возврата излишне уплаченного налога, можно представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства с приложением копий документов, подтверждающих право на такие вычеты.