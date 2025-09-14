ФНС: стандартный налоговый вычет можно получить даже если ребенок-студент в академическом отпуске. Есть и другие нюансы
Региональное УФНС подчеркивает, что вычет распространяется и на учащихся, находящихся в академическом отпуске.
Стандартный вычет дают на детей до 18 лет. Но если совершеннолетний ребенок учится в колледже или вузе на очной форме обучения, то вычет на него можно получать до 24 лет.
Вычет предоставляют за период обучения в организации, ведущей образовательную деятельность.
На 2025 год размеры стандартного вычета:
1 400 рублей — на первого ребенка;
2 800 — на второго;
6 000 — на третьего и каждого последующего;
12 000 рублей — если ребенок инвалидом I и II группы.
Родитель (опекун, попечитель) может получать вычет до месяца, пока его общий доход с начала года не превысит 450 000 рублей.
Для предоставления стандартного вычета на детей нужно подать письменное заявление своему работодателю, приложив соответствующие документы.
А для получения стандартных налоговых вычетов за предыдущие налоговые периоды и возврата излишне уплаченного налога, можно представить декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства с приложением копий документов, подтверждающих право на такие вычеты.
Начать дискуссию