Работник с высшим образованием может получить оплачиваемый учебный отпуск, но при выполнении условий

Право на оплачиваемый учебный отпуск есть, если работник впервые получает среднее профессиональное образование по программе с госаккредитацией.

Есть ли у работника с высшим образованием право на оплачиваемый учебный отпуск, связанный с непрофильным обучением в учебном заведении среднего профессионального образования? Об этом спросили на сайте Онлайнинспекции.рф.

Такое право работник имеет, но при одном условии.

«Если впервые заочно или очно-заочно будете получать среднее профессиональное образование по программе, имеющей государственную аккредитацию», — ответил Роструд.

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу и учебу, предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые: ч. 1 ст. 177 ТК.

Продолжительность отпуска при получении среднего профобразования по заочной и очно-заочной формам обучения указана в ч. 1 ст. 174 ТК.