💰 Вкладчики Таврического Банка установили рекорд по сумме страхового возмещения

В первый же день за страховым возмещением пришли 6 тысяч вкладчиков, они получили 6,8 млрд рублей.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) с 10 сентября 2025 года начало выплачивать вкладчикам Таврического Банка компенсацию. В первый же день выплаты клиенты обратились за получением рекордной суммы страхового возмещения. Она составила 6,8 млрд рублей, что превышает 10% страховой ответственности АСВ по этому банку.

«Для оформления страхового возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги. На нем также можно узнать размер причитающихся выплат», — сказано в телеграм-канале АСВ.

Всего выплаты в первый день получили 6 тыс. вкладчиков. Размер страхового возмещения — 1,4 млн рублей в учетом начисленных процентов по депозитам.

Недавно мы писали, что обязательства банка перед вкладчиками в пределах страховой ответственности составили 56,5 млрд рублей. Такое возмещение смогут получить около 57 тыс. клиентов, причем 234 из них — юрлица.

3 сентября 2025 года Центробанк решил отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Таврический Банк.