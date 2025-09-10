Вкладчики Таврического Банка начали получать страховые выплаты 10 сентября 2025 года

После отзыва лицензии у Таврического Банка клиенты начали получать страховое возмещение. Всего вкладчикам вернут 56,5 млрд рублей.

С 10 сентября 2025 года вкладчики Таврического Банка начали получать страховое возмещение. Клиенты могут подать заявление о выплате через сайт Агентства по страхованию вкладов (АВС) или на портале Госуслуги.

Деньги перечислят по реквизитам счета, которые указаны в заявлении, или по номеру карты «Мир».

«Для оформления страхового возмещения онлайн необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги. На нем также можно узнать размер причитающихся выплат», — сказано в телеграм-канале АСВ.

Обязательства банка перед вкладчиками в пределах страховой ответственности составили 56,5 млрд рублей. Такое возмещение смогут получить около 57 тыс. клиентов, причем 234 из них — это юридические лица.

Размер страхового возмещения составляет 1,4 млн рублей. В него входят проценты, начисленные по вкладам. Если у клиентов Таврического Банка хранилась сумма больше 1,4 млн рублей, то нужно подать требование кредитора при заполнении заявления на выплату страхового возмещения. Эти средства АСВ переведет во время ликвидации банка.

3 сентября 2025 года Центробанк решил отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Таврический Банк.