ВТБ предлагает отменить налог на прибыль для инвесторов ЦФА

Чтобы рынок цифровых финансовых активов вырос до 5 трлн рублей, нужно отменить для инвесторов налог на прибыль. Так считает эксперт ВТБ.

Руководитель дирекции цифровых финансовых активов (ЦФА) ВТБ Сергей Рябов заявил, что рынок ЦФА в России может увеличиться в пять раз — до 3-5 трлн рублей. Однако для этого нужно отменить налог на прибыль для инвесторов.

«Неэффективность у корпоративного эмитента, у инвесторов — 25 процентов по налогу на прибыль. То есть 25 процентов надо отдать в бюджет и все», — сказал Рябов.

Также он добавил, что интерес корпоративных клиентов к ЦФА сдерживается тем, что на рынке в настоящее время 80% эмитентов — банки, в то время как запросы от реального сектора экономики остаются нереализованными.