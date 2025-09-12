ФНС объяснила, как пользоваться ККТ, если нет интернета
Спикер от УФНС по Приморскому краю Владислав Ри рассказал, как применять контрольно-кассовую технику (ККТ) без стабильной работы интернета.
Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ обязывает продавца выдавать чек покупателю. Современные кассы могут даже без интернета напечатать бумажных чек без задержек. Информация о покупке сохраняется в памяти устройства, а потом при возобновлении связи уходит в налоговую.
«Таким образом, если продавец не пробивает чек при расчете и ссылается на отсутствие интернета — это нарушение закона», — сказано на сайте ФНС.
В общественном транспорте такие же условия выдачи чека, только эта обязанность возложена не на продавца, а на перевозчика. У пассажира должен быть кассовый чек на бумажном носителе или другой документ с подтверждением оплаты.
Например, можно отправить электронный чек через сервис «Мои чеки онлайн», который с 1 марта 2025 года стал одним из официальных способов направления чеков. Однако сделать это продавец сможет только после получения согласия покупателя.
❄️Приглашаем на IX Всероссийскую бухгалтерскую конференцию Бух.Совет 2026, которая пройдет 11-12 декабря 2025 года в Москва-Сити. Обсудим самые важные налоговые изменения 2025 и 2026 года.
На конференции вас будут ждать выступления топовых спикеров, предновогодний фуршет, общение с коллегами и экспертами.
Заведете новые интересные знакомства и деловые контакты! Каждый получит практические инструменты и актуальные решения для развития своей карьеры или бизнеса, полезные призы, подарки и сертификат участника. Если ваша работа связана с налогами и бухгалтерией — приходите!
Мероприятие будет с рассадкой, сейчас у вас есть возможно выбрать максимально удобное место. Держим цену на участие в конференции до 1 октября, потом будем поднимать. Забронируйте место на главном бухгалтерском событии зимы уже сейчас!
Начать дискуссию