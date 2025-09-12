ФНС объяснила, как пользоваться ККТ, если нет интернета

Продавец даже при отсутствии интернета обязан выдать покупателю бумажный кассовый чек, иначе это будет нарушением закона.

Спикер от УФНС по Приморскому краю Владислав Ри рассказал, как применять контрольно-кассовую технику (ККТ) без стабильной работы интернета.

Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ обязывает продавца выдавать чек покупателю. Современные кассы могут даже без интернета напечатать бумажных чек без задержек. Информация о покупке сохраняется в памяти устройства, а потом при возобновлении связи уходит в налоговую.

«Таким образом, если продавец не пробивает чек при расчете и ссылается на отсутствие интернета — это нарушение закона», — сказано на сайте ФНС.

В общественном транспорте такие же условия выдачи чека, только эта обязанность возложена не на продавца, а на перевозчика. У пассажира должен быть кассовый чек на бумажном носителе или другой документ с подтверждением оплаты.

Например, можно отправить электронный чек через сервис «Мои чеки онлайн», который с 1 марта 2025 года стал одним из официальных способов направления чеков. Однако сделать это продавец сможет только после получения согласия покупателя.