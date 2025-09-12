Если налоговый агент не удержал НДФЛ – его платят по налоговому уведомлению: случаи и пример расчета

УФНС уточнило, когда налогоплательщику пришлют налоговое уведомление за 2024 год и когда нужно заплатить налог в 2025 году.

Налоговые агенты удерживают и платят в бюджет НДФЛ. Но если удержать налог невозможно, например, при выплате дохода в натуральной форме, налоговый агент уведомляет об этом физлицо и налоговую. Срок – до 25 февраля следующего года.

В уведомлении пишут, что НДФЛ удержать невозможно, размер дохода и сумму неудержанного налога.

НДФЛ, не удержанный налоговым агентом, а также налог с доходов в виде выигрышей от участия в азартных играх в казино и залах игровых автоматов, процентов по вкладам в банках включается в налоговое уведомление, если у налоговиков есть эти сведения.

Также в налоговом уведомлении будет сумма НДФЛ к доплате, рассчитанная налоговиками по итогам календарного года. Это бывает при применении прогрессивной шкалы НДФЛ — если совокупный размер доходов налогоплательщика, облагаемых по ставке 13%, превысил 5 млн рублей в 2024 году, поясняет УФНС.

Пример:

Зарплата от основного работодателя — 4,5 млн рублей, доход по договору от другой организации — 1 млн. Итого совокупный доход — 5,5 млн рублей. Каждый налоговый агент удержит НДФЛ по ставке 13% со своей выплаты. Но общий доход превышает 5 млн рублей, и налоговики на основании полученных данных пересчитают налог и направят плательщику налоговое уведомление с суммой НДФЛ к доплате.

Заплатить НДФЛ на основании налогового уведомления за 2024 год нужно одновременно с уплатой имущественных налогов – до 1 декабря 2025 года.