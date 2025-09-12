💬 Россияне тратят на рабочие чаты 26% рабочего времени в 2025 году

Время, которое уходит на рабочую переписку, выросло. Доля людей, которые переписываются больше 50% рабочего времени, увеличилась в два раза за 2 года.

С 2023 года россияне стали тратить больше времени на переписку в рабочих чатах. Теперь на это уходит 26% их трудового дня. Такие результаты получил в ходе исследования сервис SuperJob.

«Общая нагрузка от переписки растет. Среднее значение времени, которое чаты отнимают от рабочего дня, увеличилось с 21% в 2023 году до 26% в 2025 году. Доля тех, кто тратит на чаты более 50% рабочего времени, выросла вдвое – с 7% до 14%», — говорится в результатах опроса.

Женщины переписываются больше, чем мужчины: 27% против 24%. Молодежь до 35 лет тратит на чаты 28% времени, а люди старше 45 лет — 22%.

68% опрошенных считают, что мессенджеры скорее помогают работе. Но среди тех, кто тратит на переписку больше половины рабочего времени, таких 62%. А 21% из них заявили о вреде мессенджеров.