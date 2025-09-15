❌ Аналоги диспансеризации для вычета за ГТО не подойдут
Диспансеризация – обязательное условие для получения стандартного налогового вычета по НДФЛ при сдаче нормативов ГТО.
Если поликлиника отказывает в диспансеризации из-за возраста – справка о прохождении профосмотра для получения вычета ГТО не подойдет.
Такой ответ дали налоговики в чате ФНС.
Прохождение диспансеризации является обязательным условием получения стандартного вычета по подп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК, пояснили представители налоговой.
Ранее мы писали, что для вычета ГТО вид знака не имеет значения.
