❌ Аналоги диспансеризации для вычета за ГТО не подойдут

Диспансеризация – обязательное условие для получения стандартного налогового вычета по НДФЛ при сдаче нормативов ГТО.

Если поликлиника отказывает в диспансеризации из-за возраста – справка о прохождении профосмотра для получения вычета ГТО не подойдет.

Такой ответ дали налоговики в чате ФНС.

Прохождение диспансеризации является обязательным условием получения стандартного вычета по подп. 2.1 п. 1 ст. 218 НК, пояснили представители налоговой.

