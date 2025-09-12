В Клерк.Плюс свежая порция экспертных разборов: можно ли уволить сотрудника в командировке, как исправить ошибки в счетах-фактурах и многое другое

Мы собрали самые острые вопросы бухгалтеров — от увольнения сотрудника в командировке до ошибок с НДС. Эксперты не только объясняют, но и дают практические советы!

На этой неделе с 8 по 12 сентября в Клерк.Плюс свежая порция экспертных разборов от редакции. Пройдемся по самым интересным темам:

Можно ли уволить сотрудника в командировке? Разбираем нюансы, которые не всегда очевидны.

Кто будет платить взносы, если компания больше не числится в реестре МСП? Расскажем здесь.

Как взыскать ущерб, если сотрудник что-то сломал, уронил ноут или пролил кофе на ксерокс. Мы подготовили разбор, когда компания может требовать компенсацию, а когда нет.

Даже самые опытные допускают ошибки в счетах-фактурах. Собрали ТОП-ошибок с корректировками и НДС + объяснили, как избежать проблем еще до отчетности.

