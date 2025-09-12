В Клерк.Плюс свежая порция экспертных разборов: можно ли уволить сотрудника в командировке, как исправить ошибки в счетах-фактурах и многое другое
На этой неделе с 8 по 12 сентября в Клерк.Плюс свежая порция экспертных разборов от редакции. Пройдемся по самым интересным темам:
Можно ли уволить сотрудника в командировке? Разбираем нюансы, которые не всегда очевидны.
Кто будет платить взносы, если компания больше не числится в реестре МСП? Расскажем здесь.
Как взыскать ущерб, если сотрудник что-то сломал, уронил ноут или пролил кофе на ксерокс. Мы подготовили разбор, когда компания может требовать компенсацию, а когда нет.
Даже самые опытные допускают ошибки в счетах-фактурах. Собрали ТОП-ошибок с корректировками и НДС + объяснили, как избежать проблем еще до отчетности.
Какие еще темы разбирали наши эксперты на этой неделе — узнайте в подробном обзоре!
