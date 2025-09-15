Стало известно, в каких регионах минимальная безработица

В среднем россияне тратят на поиски работы от 1,5 до 11 месяцев. Во втором квартале 2025 года уровень безработицы сократился до 2,2%.

Во втором квартале 2025 года рейтинг регионов России по уровню минимальной безработицы возглавили Москва и Ханты-Мансийский округ — Югра. Самая большая безработица в Ингушетии и Дагестане.

По данным Росстата, во втором квартале 2025 года уровень безработицы упал до 2,2% это на 0,4% меньше значения в том же периоде 2024 года. Число безработных уменьшилось на 267 тыс. человек. Об этом пишут «РИА Новости».

За год безработица увеличилась в восьми регионах. Например, на 0,8% в Архангельской области, на 0,6% в Красноярском крае, на 0,4% в Карачаево-Черкессии.

Среднее время поиска работы — от 1,5 до 11 месяцев. Быстрее всех места находят жители Сахалинской, Ульяновской, Астраханской и Тюменской областей, а также Чукотки. Дольше всего работу ищут в Амурской области (больше 11 месяцев), Забайкальском крае (9 месяцев), в Дагестане (8 месяцев).