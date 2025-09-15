Доход от продажи здания не засчитают в профильный доход в целях льготы по налогу на прибыль

Минфин разъяснил порядок учета доходов при определении доли в 90% от медицинской деятельности для применения ставки 0% по налогу на прибыль.

В письме от 23.07.2025 № 03-03-06/1/71445 ведомство напомнило, что медорганизации могут применять налоговую ставку 0% по налогу на прибыль, если соблюдают условия ст. 284.1 НК.

Медицинской деятельностью в этом случает признается деятельность, включенная в Перечень видов медицинской деятельности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2011 № 917.

Условия применения нулевой ставки указаны в п. 3 ст. 284.1 НК. В частности, доходы от медицинской деятельности должны составлять не менее 90% от всех доходов в налоговой базе.

При этом доход от продажи амортизируемого имущества, в том числе здания, не считается доходом, полученным от медицинской деятельности, независимо от размера остаточной стоимости этого имущества, ответил Минфин.

