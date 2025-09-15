Премии в области медицины освободили от НДФЛ
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 10 сентября 2025 года №1397. Документ расширил список премий, лауреаты которых не будут платить НДФЛ.
В перечень добавили премию правительства в области медицинской науки. Ее получатели теперь не уплачивают НДФЛ в размере 13% с полученного вознаграждения.
«Награда будет вручаться отечественным ученым за разработки, помогающие сохранить жизнь и здоровье людей и позволяющие справиться с ранее не решенными вопросами медицины», — сказано на сайте кабмина.
Премию вручают по трем направлениям:
в сфере превентивной и персонализированной медицины;
в нейротехнологиях, включая когнитивные;
в биомедицинских технологиях.
Важно, чтобы научные и технические решения применялись на практике не менее года.
