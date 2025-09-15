Расчет оплаты в праздничные и выходные дни для 1С:ЗУП – как исправить ошибку

При изменении штатного расписания нужно поменять и плановые начисления, иначе будут ошибки.

В 1С:ЗУП может случиться ошибка: некорректный расчет оплаты за работу в праздничные и выходные дни.

Программа может насчитать выплату за работу в праздничные и выходные дни за час из расчета по данным сотрудника и его плановым начислениям: оклад х 12 / норму рабочего времени в часах в текущем году.

Например, при окладе 50 000 руб. стоимость часа работы в выходной/праздничный день 1С:ЗУП считает так:

50 000 х 12 месяцев / 1972 часа = 304,26 руб.

Ошибка может случиться из-за того, что в начале месяца поменяли штатное расписание, но не было изменения плановых начислений. В этом случае расчет оплаты будет происходить из старого оклада.

