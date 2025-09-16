Бизнес получит выплаты на адаптацию рабочих мест

Компаниям дадут до 200 тыс. рублей для оборудования рабочих мест под новых или вернувшихся с СВО сотрудников.

Предприятия, куда возвращаются сотрудники после СВО, получат до 200 тыс. рублей на расходы по адаптации рабочего места с учетом особенностей здоровья работника, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Сейчас разработали поправки, которые позволят получать поддержку не только тем компаниям, которые принимают новых работников, но и тем организациям, к которым возвращаются ребята, ранее трудившихся на эти предприятия, к которым необходимо адаптировать рабочее место под изменившиеся условия конкретного специалиста», — сказал министр.

Выплата будет составлять до 200 тыс. рублей. Ее можно будет получить на оборудование специализированных или на адаптацию обычных рабочих мест.

Соответствующие поправки о поддержке компаниям, которые нанимают новых работников, и организациям, где военный работал раньше, уже разработаны.