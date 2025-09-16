После выхода из декретного отпуска можно уйти в полноценный отпуск

В Совете Федерации уточнили, как декрет влияет на отпуск.

Пребывания в отпуске по уходу за ребенком дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск после возвращения на работу. Об этом напомнила сенатор Наталия Косихина.

«После выхода из декретного отпуска один из родителей имеет право на полноценный отпуск, как если бы он продолжал работать», — уточнила Косихина.

Она отметила, что период нахождения в отпуске по уходу за ребенком включается в стаж, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск.