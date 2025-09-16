Отпускные рассчитывают по правилам, действующим на дату выплаты

Если отпускные платили до 1 сентября 2025 – нужно рассчитывать их по старым правилам.

На сайте Онлайнинспекции уточнили, как рассчитывать отпускные, если работник ушел в отпуск 4 сентября 2025 года, а срок выплаты отпускных был – 29 августа 2025. По правилам какого постановления нужно рассчитать выплату – постановления № 922 или постановления № 540, спросил пользователь.

«По правилам, которые действовали на дату выплаты отпускных, то есть по постановлению Правительства от 24.12.2007 № 922», — ответил Роструд.

Ведомство уточнило, что по ч. 9 ст. 136 ТК отпуск оплачивают не позднее чем за три дня до его начала.

А до 1 сентября 2025 действовало постановление Правительства от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

