С 1 октября 2025 банковские приложения будут подавать заявления о мошенничестве

С 1 октября 2025 года банковские приложения дополнят функционалом для отправки заявлений о мошеннических переводах. Об этом рассказал депутат Антон Немкин.

«С 1 октября в России вступают в силу новые требования Банка России, обязывающие крупные банки встроить в свои мобильные приложения специальный функционал для подачи заявлений о мошеннических переводах», — заявил Немкин.

Так упростят процесс фиксации преступлений, а пострадавшие смогут быстрее получать электронные справки для обращения в полицию

Речь идет о создании единого, понятного и удобного для клиентов канала связи с банком в случае мошенничества, добавил депутат. Идти в банк или общаться с кол-центром не придется. Поэтому реакция банка и правоохранительных органов будет быстрее, что повышает шансы на успешное расследование.

Новые правила коснутся и взаимодействия банков с регулятором и полицией. Клиент сможет подтвердить в приложении, что операция совершалась под давлением мошенников.

Также будут принимать обращения по переводам через токенизированные или цифровые карты.

По словам Немкина, уже сейчас банки отражают более 99% атак. Но новая мера усилит позиции пользователей в борьбе с мошенниками. А россияне смогут проще и быстрее зафиксировать факт преступления и отстоять свои права.