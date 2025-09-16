Для бывших призывников хотят убрать испытательный срок на работе

Людей, которых призвали после получения образования, предлагается освободить от испытания в течение года со дня окончания службы.

Депутат Яна Лантратова предлагает освободить от испытания при приеме на работу россиян, которые проходили военную службу по призыву. Обращение она направила главе Минтруда Антону Котякову.

«Прошу Вас, уважаемый Антон Олегович, оценить целесообразность инициативы по предоставлению освобождения от испытания при приеме на работу для граждан, проходивших военную службу по призыву после получения образования, в течение года со дня окончания срочной службы», — написала депутат.

Сейчас ТК разрешает работодателям устанавливать для работника испытательный срок до шести месяцев.

Но некоторые категории работников нанимают без испытания, в том числе тех, кто получил среднее или высшее образование и впервые устраивается на работу по специальности в течение одного года после выпуска.

Лантратова считает, что это необходимая и обоснованная льгота, но она не учитывает тех выпускников, которые после обучения были призваны на военную службу и не успели воспользоваться преференцией. Чтобы исправить это, она предлагает внести в ТК поправки.