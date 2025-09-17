В 2026 году платить за ЖКУ можно будет до 15 числа

С 1 марта 2026 года меняется крайний срок для оплаты ЖКУ. Управляющие компании не смогут установить другой срок для квартплаты.

Срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 15-е число каждого месяца с 1 марта 2026 года. Об этом рассказал зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — сообщил депутат.

По его словам, закон от 24.06.2025 № 177-ФЗ приняли, чтобы учесть разные даты получения зарплат у россиян.

С 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать другой срок внесения оплаты за квартиру и коммунальные услуги.

Также сдвинутся сроки прихода платежек от управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций: с 1 числа каждого месяца на 5 число. Так у них будет больше времени на расчет начислений, чтобы избежать неточностей, добавил Колунов.