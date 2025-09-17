Какие документы нужны, чтобы банк разблокировал счет

Банки имеют право блокировать счета, если какие-то операции выглядят подозрительно и не соответствуют профилю клиента. Для разблокировки счетов, нужно подать в банк пояснение и приложить подтверждающие документы.

Согласно федеральному закону № 115-ФЗ, банки должны противодействовать отмыванию денег и финансированию терроризма. Они имеют право отслеживать операции, приостанавливать подозрительные и блокировать счета.

Если счет заблокировали, то деньги на нем останутся, но ими нельзя распоряжаться. Можно только проводить обязательные платежи, например, уплатить налог или перевести зарплату сотрудникам.

Чаще всего банки обращают внимание не операции, которые не соответствуют профилю клиента. Например, может резко вырасти оборот, появиться крупные суммы переводов физлицам или клиент начал снимать много наличных. Также причиной блокировки может стать несоответствие между ОКВЭД и фактической деятельностью.

Чтобы разблокировать счет, нужно подать в банк пояснения и документы, которые объясняют сомнительные операции. Это могут быть:

договоры с контрагентами;

акты, накладные, счета;

налоговая отчетность;

сведения об основных средствах.

На вебинаре разберем:

Какие операции теперь «под подозрением»: новые признаки сомнительных платежей в 2025 году. Что изменилось для ИП, ООО и самозанятых: новые критерии «рискового» бизнеса. Права и обязанности банка при блокировке: алгоритм действий согласно новым требованиям Банка России. Какие документы и объяснения может запросить банк для разблокировки счета. Как правильно подготовить ответ на запрос банка и избежать перехода в черный список. Профилактика рисков: какие действия и документы помогут защитить себя от блокировок. Как оспаривать неправомерную блокировку: новые возможности 2025 года.

Спикер — Ирина Гамова, практикующий бухгалтер, руководитель аутсорсинговой компании, сертифицированный специалист в рамках 115-ФЗ.

Ждем вас на вебинаре 29 сентября в 11:00 мск!